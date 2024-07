Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Garage in Brand geraten

In Chemnitz-Ebersdorf brannte am Abend eine Garage. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. © Chempic

Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei in die Further Höhe im Stadtteil Ebersdorf gerufen. Dort war an einem Wohnhaus eine Garage in Brand geraten.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen.

Laut ersten Informationen sollen mehrere Personen wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt worden sein.