05.02.2025 07:55 2.992 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Haus in Flammen, Vollsperrung!

In der Reichenhainer Straße in Chemnitz gab es am Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen in Chemnitz! Die Feuerwehr musste am Mittwoch in die Reichenhainer Straße zu einem Hausbrand ausrücken. © Harry Härtel Gegen 7 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Reichenhainer Straße alarmiert. Dort soll nach ersten Angaben der Polizei ein Haus in Flammen stehen. "Die Einsatzmaßnahmen sind noch in vollem Gange", so eine Sprecherin der Polizei Chemnitz gegenüber TAG24. Nähere Details liegen daher aktuell noch nicht vor. Dichte Rauchschwaden zogen in den Himmel. Die Reichenhainer Straße musste voll gesperrt werden. © Harry Härtel Die Reichenhainer Straße zwischen Ortseingang und Jägerschlößchenstraße ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: Harry Härtel