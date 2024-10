17.10.2024 14:39 2.669 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Chemnitz ist am heutigen Donnerstag ein Brand ausgebrochen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in Chemnitz am heutigen Donnerstagmittag! Dunkler Rauch stieg aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Reinhardtstraße. © Haertelpress Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Reinhardtstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war im Kellerbereich aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses wurden zum Teil evakuiert, während die Einsatzkräfte zügig mit den Löschmaßnahmen begannen. Glücklicherweise konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Wie es zum Brand kommen konnte, ist bislang nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.

Titelfoto: Haertelpress