09.04.2024 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Laube abgefackelt

Am Montagabend gab es in der Blankenburgstraße/Dammweg in Chemnitz einen Laubenbrand.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Montagabend in Chemnitz! Am Montagabend brannte in der Blankenburgstraße/ Dammweg in Chemnitz eine Laube. © Harry Härtel Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr zur Blankenburgstraße/ Dammweg gerufen. Dort war aus noch unklarer Ursache eine Gartenlaube in Brand geraten. Das Gebäude brannte aus. Gefahr für andere Lauben bestand durch den schnellen Löscheinsatz nicht. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitzer Innenstadt: Stinke-Alarm im Bürgerhaus! Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Harry Härtel