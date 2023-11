08.11.2023 07:19 991 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Laube brennt ab

Am Dienstagabend ist in Chemnitz in der Beckerstraße eine Gartenlaube abgebrannt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Chemnitz. Auf der Beckerstraße in Chemnitz ist am Dienstagabend eine Gartenlaube ausgebrannt. © Jan Haertel/ChemPic Die Feuerwehr musste gegen 22.30 Uhr zur Beckerstraße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war dort eine Gartenlaube in Brand geraten. Trotz des schnellen Löscheinsatzes war das Gebäude nicht zu retten. Die Laube brannte aus. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Beckerstraße voll gesperrt werden.

Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic