20.01.2024 13:41 3.528 Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Rauch steigt aus Wohnung!

In Chemnitz kam es am Samstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz. In einem Wohnhaus im Stadtteil Schloßchemnitz brach offenbar ein Feuer aus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Samstagmittag in Chemnitz: Aus einer Wohnung im Stadtteil Schloßchemnitz stieg dichter Rauch in die Höhe. Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen waren vor Ort. Feueralarm an der Arthur-Bretschneider-Straße in Chemnitz: Aus einer Wohnung steigt dichter Rauch. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. © privat Wie die Chemnitzer Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigt, fand der Einsatz in der Arthur-Bretschneider-Straße statt. Dort war gegen 13 Uhr ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Laut Informationen vor Ort mussten einige Bewohner des Hauses evakuiert werden. Ob und wie viele Verletzte es gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Chemnitz Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Chemnitz: Zwei Verletzte Die Arthur-Bretschneider-Straße wurde aufgrund des Einsatzes voll gesperrt. Ein Krankenwagen war vor Ort. Ob Personen verletzt worden sind, ist derzeit noch nicht bekannt. © privat Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an. © Haertelpress Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Erstmeldung: 20. Januar, 13.41 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.13 Uhr

Titelfoto: Haertelpress