Flammeninferno in Chemnitzer Gießerei: "Katastrophe knapp entgangen!"

Am Freitagabend ist in einer Chemnitzer Gießerei ein Brand ausgebrochen. Nun hat sich der Geschäftsführer der benachbarten Schönherrfabrik gemeldet.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Seit Freitagabend hält ein Großbrand in einer Gießerei die Einsatzkräfte in Chemnitz in Atem. Nun hat sich Steve Tietze (44), Geschäftsführer der Schönherr WEBA GmbH, in der benachbarten Schönherrfabrik zu Wort gemeldet.

Das Feuer war am frühen Freitagabend in der Gießerei neben der Schönherrfabrik ausgebrochen. © Jan Härtel/Chempic "Wir sind schockiert und dankbar zugleich. Der Katastrophe, die gestern und heute die Gießerei ereilte, konnten wir nur knapp entgehen! Unermüdlich kämpften die Einsatzkräfte der Chemnitzer Feuerwehr und Umgebung gegen die aus der Gießerei lodernden Flammen. Ohne sie und alle anderen beteiligten Helfer wäre unsere Schönherrfabrik möglicherweise in großer Gefahr gewesen", heißt es in der Mitteilung. Nach jetzigen Stand gebe es keine Verletzten. Weiter schreibt er: "Wir hatten großes Glück und unsere Gebäude sind unversehrt geblieben. Auch Ruß- und Geruchsspuren waren bisher nicht zu erkennen. Die Feuerwehr ist momentan noch dabei kleinere Schwelbrände und Glutnester im Bereich der Gießerei zu beseitigen." Auch die Chemnitzer Stadtverwaltung teilte am Samstag mit, dass die Restlöscharbeiten noch den ganzen Tag andauern könnten. Außerdem besteht laut Stadtverwaltung akute Einsturzgefahr. Schon am Montag soll die Gebäudefront zur Straße hin abgetragen und zurückgebaut werden. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feueralarm in Chemnitz: Zwei Personen nach Kellerbrand im Krankenhaus "Wie es mit der Gießerei weiter geht, bleibt abzuwarten. Der vordere betroffene Teil der Gießerei wurde um die Jahrtausendwende an Markus Trompetter verkauft. Dazu mietet die Gießerei auch noch über 10.000 Quadratmeter über uns an. Die Gießerei war wesentlicher Bestandteil des früheren Webstuhlbaus", so Tietze.

Schönherrstraße weiter gesperrt