Garagenbrand in Chemnitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In einem Garagenkomplex an der Chemnitzer Planitzwiese ist ein Auto ausgebrannt. © Harry Härtel/Haertelpress

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Auto in einer Garagengemeinschaft am Eichenweg an der Chemnitzer Planitzwiese in Brand geraten.

"Die Flammen griffen in der Folge auf weitere benachbarte Garagen über, konnten letztlich jedoch durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden", teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstagnachmittag mit.

Insgesamt wurden bei dem Brand acht Garagen sowie vier darin abgestellte Fahrzeuge (zwei Skoda, ein VW und ein Auto), zwei Anhänger und zwei Motorräder beschädigt.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Verletzte gab es, nach ersten Informationen, nicht.

Ein Brandursachenermittler nimmt noch am Donnerstag seine Arbeit an dem Garagenkomplex auf. Ein technischer Defekt als Brandursache wird aktuell ausgeschlossen.