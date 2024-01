14.01.2024 13:01 Kellerbrand in Chemnitz: Zwei Verletzte

Im Keller eines Einfamilienhauses in der Stelzendorfer Straße in Chemnitz ist am Samstag ein Brand ausgebrochen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am Samstag in Chemnitz-Stelzendorf! In der Stelzendorfer Straße war im Keller eines Einfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Gegen 2.15 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei in die Stelzendorfer Straße ausrücken. Dort war ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Laut Polizei mussten zwei Bewohner (w/66, m/71) wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Ermittlungen wird von einem technischen Defekt im Heizungsraum als Brandursache ausgegangen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Titelfoto: Boris Rössler/dpa