01.04.2024 11:21 16.880 Nach Flammen-Inferno in Chemnitzer Kleingartenanlage: Polizei ermittelt

Feuerwehreinsatz am Ostersonntag in einer Kleingartenanlage in Chemnitz. Zwei Gartenlauben standen am Nachmittag im Vollbrand.

Von Claudia Ziems, Sarah Müller

Chemnitz - Am heutigen Ostersonntag musste die Feuerwehr Chemnitz zu einem Großeinsatz ausrücken. Die Flammen waren schon von Weitem zu sehen. © Jan Härtel Gegen 15 Uhr wurden die Kameraden zu einer Gartensparte nahe der Geibelstraße gerufen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand eine Gartenlaube bereits in Flammen. Das Feuer griff dann noch auf eine angrenzende Laube über. Ein Gartenhaus brannte komplett ab, die zweite Laube wurde stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Erste Ermittlungen der Chemnitzer Kriminalpolizei ergaben keine Hinweise auf eine technische Ursache. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. "Ob diese fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden", heißt es abschließend von der Polizei. Erstmeldung: 31. März, 16.10 Uhr, zuletzt aktualisiert: 1. April, 11.21 Uhr

