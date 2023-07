Neun Brände seit September: Verdächtiger nach Brandserie ermittelt

Anfang September 2022 brannte im Altenhainer Weg eine Scheune aus. Nur zwei Wochen gab es dort ein weiteres Feuer. © haertelpress / Harry Härtel

Seit vergangenen September hat es insbesondere im Ortsteil Mühlbach mehrere Brände gegeben. Den Auftakt machte Anfang September eine Scheune im Altenhainer Weg, wo es nur zwei Wochen später noch einmal brannte. "Dort war eine etwa 15 Meter mal 55 Meter große Scheune samt darin gelagerten Strohballen in Brand geraten und stand bei Eintreffen bereits in Vollbrand. Auf dem Dach der Scheune befand sich zudem eine Photovoltaikanlage", teilte die Polizei nach dem zweiten Feuer mit.

Nur einen Monat später, Mitte Oktober, gingen in der Frankenberger Straße mehr als 100 Strohballen in Flammen auf. Im Januar brannte, ebenfalls in der Frankenberger Straße, ein Vierseitenhof. Das Feuer war in einer Scheune, die zum Teil als Rinderstall genutzt wurde, ausgebrochen. Die Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden.

Im Juni stand dann eine ehemalige Werkstatt in der Straße Am Mühlberg in Vollbrand. Das Gebäude brannte komplett aus. Ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.