Schon wieder Feuer in Chemnitzer Plattenbau!

Am Montag zündelten Unbekannte im Keller eines Wohnblocks in der Straße Usti nad Labem in Chemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Erneut kam es zu einem Brand in einem Wohnblock in der Straße Usti nad Labem in Chemnitz-Kappel. Erst vor zwei Wochen kam es zu einem Brand in einem Wohnblock in der Straße Usti nad Labem. (Archivbild) © Harry Härtel Am Montag gegen 17.50 Uhr polizeibekannt zündelten laut Polizei Unbekannte im Keller eines Wohnblocks. "Die Täter setzten einen Sichtschutz einer Kellerabteiltür in Brand, wodurch diese sowie angrenzende Stromkabel in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Bewohner des Hauses konnte das Feuer löschen", teilte die Polizei weiter mit. Verletzte gab es nicht. Konkrete Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Chemnitz Feuerwehreinsatz Kupferdiebe lösen Flächenbrand in Chemnitz aus Die Kripo ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, das mit dem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Usti nad Labem (Höhe Dr. Salvador-Allende-Straße, nahe dem Südring) in Zusammenhang stehen könnte? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegengenommen. Erst vor zwei Wochen kam es in derselben Straße in einem der Blocks zu einem Brand im Treppenhaus.

