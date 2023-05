Schwere Brandstiftung! Kellerbrand in Chemnitz bringt zwei Bewohner ins Krankenhaus

Unfassbar! In Chemnitz wurde ein Keller mutwillig in Brand gesetzt. Zwei Bewohner kamen dadurch ins Krankenhaus.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Am späten Mittwochabend kam es in Chemnitz-Ebersdorf zu einem verheerenden Kellerbrand: Zwei Bewohner kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Ungeheuerliche: Es war wohl Brandstiftung!

Feuer-Alarm in Chemnitz-Ebersdorf am Mittwochabend: In einem Mehrfamilienhaus in der Krügerstraße kam es zu einem Kellerbrand. © Haertelpress Das Feuer brach gegen 22.50 Uhr in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Krügerstraße aus. Die Feuerwehr musste mehrere Bewohner des Hauses in einer dramatischen Rettungsaktion aus ihren Wohnungen holen. Zwei dieser Bewohner, eine Frau (61) und ein Mann (71), kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Mehrfamilienhaus war nach dem Kellerbrand vorerst nicht bewohnbar. "Die Mieter sind anderweitig untergekommen", so ein Polizeisprecher. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: BMW fängt in Garage Feuer Ursache für das Feuer waren einige Gegenstände, die im Keller in Brand geraten sind. Ein Brandursachenermittler untersuchte am gestrigen Donnerstag die Kellerräume. Dabei stellte sich heraus, dass das Feuer wohl mutwillig gelegt worden war. "Im Ergebnis ermittelt die Chemnitzer Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung", heißt es dazu. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Brand oder zum mutmaßlichen Brandstifter geben können. Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Nummer 0371/3873448 entgegen.

Die Bewohner des Hauses mussten teilweise über Leitern aus ihren Wohnungen gerettet werden. © Haertelpress

Erst vor einer Woche brannte ein Keller in Chemnitz-Ebersdorf