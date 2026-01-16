Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz: Bewohner springt aus Fenster!

Chemnitz - Dramatischer Brand am Freitagmorgen in Chemnitz : In einem Plattenbau ging eine Wohnung in Flammen auf. Ein Bewohner (25) sprang aus Verzweiflung aus einem Fenster, musste umgehend medizinisch behandelt werden. Die Wohnung wurde durch das Feuer erheblich beschädigt - die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Das Feuer richtete enormen Schaden an. Ein Teil der Hausfassade war nach dem Brand völlig verkohlt. © Chempic

Das verheerende Feuer brach gegen 5.45 Uhr in einem Plattenbau an der Paul-Bertz-Straße im Stadtteil Helbersdorf aus. Als die Feuerwehr am Wohnblock eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster, dunkler Rauch schoss in den Himmel.

Schnell begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Mit schwerem Atemschutz kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz, zudem wurden die Nachbarwohnungen kontrolliert.

Als die Feuerwehr die Rückseite des Plattenbaus kontrollierten, entdeckten sie einen 25-jährigen Bewohner. Er sprang aus einem Fenster, brachte sich damit in Sicherheit. "Er war ansprechbar und wurde dem Rettungsdienst übergeben", so ein Sprecher der Feuerwehr.

Auch eine weitere Bewohnerin (31) verletzte sich laut Polizei bei dem Feuer.