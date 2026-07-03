Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz: Mehrere Verletzte, Vollsperrung auf Sonnenberg

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Am Freitagmorgen kam es in Chemnitz auf dem Sonnenberg zu einem Feuerwehreinsatz. Die Gießerstraße musste voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz am Freitagmorgen!

Flammen schlugen aus den Fenstern einer Wohnung in der Gießerstraße.
Flammen schlugen aus den Fenstern einer Wohnung in der Gießerstraße.  © Jan Härtel/Chempic

In der Gießerstraße kam es gegen 7 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss. Flammen schlugen aus den Fenstern, es gab eine starke Rauchentwicklung.

Laut Polizei soll es mehrere verletzte Personen geben, darunter auch Schwerverletzte.

Die Warn-App NINA schlug 7.19 Uhr Alarm. Es wird Anwohnern empfohlen, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen beziehungsweise Klimaanlagen entsprechend sofort abzuschalten.

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Die Gießerstraße bis Tschaikowskistraße zwischen Zietenstraße und Ludwig-Kirsch-Straße wurde aufgrund des Feuerwehreinsatzes in beide Richtungen gesperrt.

Aufgrund des Löscheinsatzes musste die Gießerstraße voll gesperrt werden.
Aufgrund des Löscheinsatzes musste die Gießerstraße voll gesperrt werden.  © Jan Härtel/Chempic
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Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Nähere Details zum Einsatz liegen derzeit noch nicht vor. TAG24 bleibt dran.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

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