Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz: Mehrere Verletzte, Vollsperrung auf Sonnenberg
Chemnitz - Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz am Freitagmorgen!
In der Gießerstraße kam es gegen 7 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss. Flammen schlugen aus den Fenstern, es gab eine starke Rauchentwicklung.
Laut Polizei soll es mehrere verletzte Personen geben, darunter auch Schwerverletzte.
Die Warn-App NINA schlug 7.19 Uhr Alarm. Es wird Anwohnern empfohlen, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen beziehungsweise Klimaanlagen entsprechend sofort abzuschalten.
Die Gießerstraße bis Tschaikowskistraße zwischen Zietenstraße und Ludwig-Kirsch-Straße wurde aufgrund des Feuerwehreinsatzes in beide Richtungen gesperrt.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Nähere Details zum Einsatz liegen derzeit noch nicht vor. TAG24 bleibt dran.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic