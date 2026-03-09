 2.560

Vollsperrung wegen Feuerwehreinsatz in Chemnitz

Feuerwehreinsatz am Montagabend auf der Bernsdorfer Straße in Chemnitz, auf Höhe der Bernsbachplatzes gekommen. Ein leerstehendes Haus soll brennen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Ein Feuerwehreinsatz sorgt aktuell in Chemnitz für eine Vollsperrung und Verkehrsbehinderungen.

In Chemnitz ist die Bernsdorfer Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt.  © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei mitteilt, brennt es derzeit auf der Bernsdorfer Straße im Bereich des Bernsbachplatzes.

Wegen der Löscharbeiten ist die Straße zwischen Bernsbachplatz und Turnstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Einzelheiten zu dem Brand liegen noch nicht vor. Nach ersten Informationen soll es sich aber um ein leerstehendes Gebäude handeln.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

