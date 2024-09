Wurde der abgebrannte Opel in Chemnitz angezündet? Polizei sucht nach Zeugen

Chemnitz - Am Wochenende fackelte ein Opel im Chemnitzer Stadtteil Harthau komplett ab . Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Opel war nicht mehr zu retten. © Chempic

Der Feuerwehr wurde der Brand in der Straße Försterwinkel am vergangenen Samstag gegen 21 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen stand das Auto bereits komplett in Flammen.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Flammen griffen zuvor jedoch bereits auf eine Garage über. Wohnhäuser und ein angrenzender Wald blieben verschont.

Insgesamt entstand laut Polizeiangaben durch das Feuer ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Ein Brandursachenermittler untersuchte den Brandort und gab Klarheit, dass es sich offenbar um Brandstiftung handelt. Die Ermittlungen dauern weiter an.