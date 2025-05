72 und kein bisschen leise: Chemnitzer Vlies-Papst denkt nicht ans Aufhören!

Wolfgang Schilde (72) an seinem Arbeitsplatz im STFI. © Maik Börner

"Ich bin da eher zufällig reingerutscht", erzählt Schilde. Nach seinem Chemie-Studium an der Bergakademie Freiberg von 1973 bis 1977 suchte er zunächst nach einer passenden beruflichen Richtung.

Dann kam ein Angebot aus Dresden: Das damalige Wissenschaftlich-Technische Zentrum (WTZ) suchte Verstärkung für die Außenstelle in Erdmannsdorf. Schilde zögerte nicht und startete dort seine Karriere. "Mit 540 DDR-Mark brutto fing ich damals in der Forschungsgruppe Faservliesstoffe an", erzählt er.



Was folgte, war ein Forscherleben voller Innovationen: Schilde war an der Weiterentwicklung von Hygieneprodukten beteiligt und trieb bereits Textilrecycling in der DDR voran, lange bevor Nachhaltigkeit zum Trend wurde. "Recycling spielte in der DDR eine wichtige Rolle, weil Rohstoffe knapp waren", so Schilde.

Außerdem wirkte der gebürtige Chemnitzer an der Entwicklung eines PVC-Bodenbelags mit Trittschalldämmung für Plattenbauten mit. "Die Bauten waren durch ihre Bauweise extrem hellhörig. Da mussten wir Lösungen finden", sagt er.