Auch an Kritik wird nicht gespart: Erzgebirgskrimi-Star feiert Premiere in Chemnitz

Chemnitz - Was passiert, wenn sich Oper und Schauspiel, Orchester und Chor eine einzige Bühne teilen? Die klamaukig-bunte Premiere von Carl Zellers Operette "Der Vogelhändler" am Freitagabend im Chemnitzer Opernhaus geriet angesichts der aktuellen Debatte zum politischen Statement.

Tea Trifkovic als Christel von der Post in der Chemnitzer Inszenierung von "Der Vogelhändler". © Theater Chemnitz/Nasser Hashemi

Vorhang auf für Teresa Weißbach (45): Bevor Vogelhändler Adam (David Sitka) aus Tirol in die Pfalz wandert, um sich mit Christel von der Post (Tea Trifkovic) in allerlei Liebes-Techtelmechtel zu stürzen, taucht der "Erzgebirgskrimi"-Star als flatterhaft-energische Regieassistentin Irmi Polter auf – und tut das nach jeder Szene immer wieder, manchmal sogar mittendrin. Ihre Auftritte zerpflücken den ursprünglichen Stoff ziemlich, machen ihn aber gerade für Opern-Neulinge leicht verständlich.

Mal erklärt Irmi die Handlung (praktisch, da es, anders als bei italienischen Opern, keine Übertitel gibt), mal kommentiert sie den angestaubten Stoff - Uraufführung 1891 - mit moralischen Maßstäben von heute ("Jungfrauen als Freiwild, geht's noch?").

Dann hilft sie über vermeintliche Text-Stolperer, etwa als Vogelhändler Adam das Vogelfänger-Lied anstimmt - aber das stammt doch aus Mozarts "Zauberflöte"! Zwischendurch bläst sie sogar ins (Wald-)Horn und schmachtet immer wieder mit Inbrunst den Dirigenten an. "Benjamin! Reiners!"

Der spielt buchstäblich mit und beweist dabei komödiantisches Talent. Vor allem aber führt er das Orchester mit großer Präzision durch den beschwingten Walzer-Reigen.