Aufgewachsen in Chemnitz? Regisseur sucht Zeitzeugen für neues Filmprojekt

Chemnitz - "Wir suchen Menschen, die ihre Geschichten über das Aufwachsen in Chemnitz und Umgebung mit uns teilen möchten", heißt es in einem Aufruf, der seit dieser Woche in sozialen Netzwerken viral geht. Viele Chemnitzer teilten den Beitrag - und denken dabei wohl auch an ihre eigene Kindheit.