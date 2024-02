Baden zwischen Baum und Borke, ganz ohne Badebekleidung

Kornelia Schneider (52) bietet seit gut zwei Jahren Kurse zum Waldbaden in Einsiedel an. © Uwe Meinhold

Viele denken beim Begriff "Waldbaden" sofort ans kühle Nass, jedoch verbirgt sich dahinter etwas völlig anderes, nämlich ein Gesundheitstrend aus Japan.

Seit circa zwei Jahren bietet Kornelia Schneider (52) in Chemnitz-Einsiedel Kurse zum Waldbaden an. "Zu Beginn bekommt jeder Teilnehmer eine Lupe", sagt sie. Damit können Details an Bäumen, Moosen und Büschen besser gesehen werden.

Danach erkundet sie mit den Teilnehmern den Wald. "Wichtig hierbei ist es, dass die Menschen dem Alltagsstress entfliehen und beim Waldbaden zur Ruhe kommen", sagt die 52-Jährige.



Eine Veranstaltung dauert circa drei Stunden. Kein bloßer Spaziergang, denn die Teilnehmer schlendern durch den Wald. Zwischendurch erklärt Schneider Dinge über den Wald und seine Bewohner, beispielsweise wie die Fichtengallenlaus sich im gleichnamigen Nadelbaum "einmietet".

Dazu werden Atemübungen durchgeführt oder die Teilnehmer lauschen dem Rauschen des Wassers am Bach zu - Innehalten.