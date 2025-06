Diese Open-Airs erwarten Euch auf dem Chemnitzer Theaterplatz

Chemnitz - Der Theaterplatz in Chemnitz wird in den kommenden Wochen wieder zum Freiluftkonzertsaal. Klassik, Pop, Oper, Swing und Filmmusik: Bei der Open-Air-Reihe der Theater Chemnitz ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Noch bis Anfang August verwandelt sich das Herz der Stadt regelmäßig in eine große Bühne unter freiem Himmel.