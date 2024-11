Bryan Adams in Chemnitz: Vorverkauf startet morgen

Bryan Adams (65) wird am 6. August 2025 in Chemnitz auftreten. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bryan Adams präsentiert sich am 6. August des kommenden Jahres mit allen Hits seiner über vier Jahrzehnte währenden Karriere auf der Küchwaldwiese.

Der mehrfache Grammy-Gewinner gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der Rockmusik weltweit und einer der besten Live-Performer.

Mit Mega-Hits wie "Everything I Do", "Please Forgive Me" und "Have You Ever Really Loved A Woman" wurde der heute 65-Jährige weltberühmt.

Der allgemeine Vorverkauf startet am morgigen Freitag, 10 Uhr.