Chemnitz: Das ist das schönste Foto vom Lulatsch

Chemnitz - Knapp 500 Einsendungen gab es beim eins-Fotowettbewerb und nun steht der Gewinner fest! Thomas Böttcher bekam für sein Foto der bunten Chemnitzer Esse am Ende die meisten Likes.

Mehr als 470 Fotos wurden eingesandt. Eine interne Jury wählte zehn Favoriten aus, die das Motto am besten umsetzten und auch den veröffentlichten Teilnahmebedingungen entsprachen.

Der Sieger bekam einen Gutschein für eine Reise nach Paris, die Heimatstadt des Schonstein-Künstlers Daniel Buren. Die Plätze zwei bis zehn bekamen Gutscheine und Sachpreise.

Ab 17. April könnt Ihr das Gewinner-Motiv als Postkarte im Raum Chemnitz/Zwickau kostenlos an City-Cards-Verteilstellen bekommen. Außerdem wurde ein Banner mit den Top 10-Fotos am Zaun des Geländes am Dammweg installiert.