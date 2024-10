Fotowettbewerb zum Chemnitzer Lulatsch: Schornsteinbilder gesucht

eins nimmt das Kulturhauptstadtjahr zum Anlass, den 302 Meter hohen Schornstein mit einer kreativen Aktion zu feiern. Daher startet am kommenden Freitag ein Fotowettbewerb unter dem Motto "Schornsteinperspektiven: Zeigen Sie uns Ihren einsigartigen Schornsteinblick".

Der Schornstein, eines der bekanntesten Symbole für Chemnitz, ist im Rahmen der Kulturhauptstadt Teil des Kunst- und Skulpturenpfads PURPLE PATH. Auch das Kunstfestival "Begehungen" soll im Juli und August 2025 in den stillgelegten Gebäuden des HKW Nord am Fuß des "Lulatsch" stattfinden.

Am 18. Januar dieses Jahres wurde die knapp 302 Meter hohe Esse zum Nichtraucher . Mit einem Knopfdruck wurde das Braunkohlekraftwerk außer Betrieb genommen.

Bis zum 12. Januar 2025 könnt Ihr einen originellen Schnappschuss des bunten Schornsteins einreichen. © Kristin Schmidt

Den Einsender des Siegerbildes erwartet ein ganz besonderer Preis: Eine Reise für zwei Personen nach Paris - in die Heimatstadt des Schornstein-Künstlers Daniel Buren.

"Auch die Plätze zwei bis zehn werden nicht leer ausgehen. Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall", so eine Sprecherin von eins energie.

Bis zum 12. Januar 2025 könnt Ihr also Euren Schornstein-Schnappschuss unter gemeinsam.eins.de einreichen. Dort findet Ihr auch die Teilnahmebedingungen.

"Nach Ablauf der Einreichungsfrist erfolgt intern eine Vorauswahl von zehn Finalisten. Die endgültige Entscheidung über das Gewinnerbild liegt dann in der Hand der Schornstein-Fans. Voraussichtlich im Februar/März 2025 kann auf der Beteiligungsplattform abgestimmt werden. Das Foto mit den meisten Likes gewinnt", teilte eins weiter mit.

Im April des kommenden Jahres werden dann die Gewinnerbilder bekannt gegeben. Die Preisübergabe wird im Rahmen einer Veranstaltung an der bunten Esse stattfinden. Danach sollen die besten Werke Platz in einer Ausstellung finden.