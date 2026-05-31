So viele Besucher zog das Hutfestival in Chemnitz an

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Das Hutfestival in Chemnitz lockte am Wochenende 62.000 Besucher an. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen fürs nächste Jahr.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Das Hutfestival lockte am Wochenende 62.000 Besucher in die Chemnitzer Innenstadt.

Das Duo Mika und Elena sorgte im Planschbecken für feuchtfröhliche Unterhaltung.
Das Duo Mika und Elena sorgte im Planschbecken für feuchtfröhliche Unterhaltung.  © Kristin Schmidt

Zu den Publikumsmagneten gehörte unter anderem die Formation "Circus unARTiq". Die Künstler traten trotz eines gebrochenen Sprunggelenks von Artist Andreas Bartl auf, das er sich kurz vor Festivalbeginn zugezogen hatte.

Doch nicht nur auf den Bühnen gab es viel zu sehen. Wie jedes Jahr prägten zahlreiche kreative Hüte das Bild in der City.

Die neunjährige Amy präsentierte stolz ihre selbst gestaltete Kopfbedeckung, die sie am Donnerstagabend vor dem Schlafengehen mit viel Liebe verziert hatte.

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Auch Karin Schröder (37) zählt zu den Hutfestival-Enthusiasten. Jahr für Jahr entwirft sie eine neue, außergewöhnliche Kopfbedeckung.

Diesmal entschied sie sich für einen Hut mit zahlreichen gehäkelten Blumen. "Dafür habe ich ungefähr ein bis zwei Wochen gebraucht", erzählt sie.

Auch das Wetter spielte weitgehend mit. Zwar sorgte ein kurzer, aber kräftiger Regenschauer am Sonntagmorgen für eine halbstündige Verzögerung des Programms, anschließend blieb es jedoch trocken.

Die japanische Jonglage-Gruppe "Kuutenkidou" verzauberte Besucher auf dem Markt.
Die japanische Jonglage-Gruppe "Kuutenkidou" verzauberte Besucher auf dem Markt.  © Kristin Schmidt
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Das Artistenduo "Circus unARTiq" trat trotz eines gebrochenen Sprunggelenks von Künstler Andreas Bartl auf.
Das Artistenduo "Circus unARTiq" trat trotz eines gebrochenen Sprunggelenks von Künstler Andreas Bartl auf.  © Kristin Schmidt
Amy (9) präsentierte stolz ihren selbst gestalteten Hut.
Amy (9) präsentierte stolz ihren selbst gestalteten Hut.  © Ralph Kunz
Das Hutfestival zog 62.000 Besucher in die Chemnitzer City.
Das Hutfestival zog 62.000 Besucher in die Chemnitzer City.  © Kristin Schmidt

Für das Jubiläums-Hutfestival im nächsten Jahr (28. bis 30. Mai 2027) läuft bereits die Programmplanung: Besucher können unter www.hutfestival.de per Online-Voting ihre Lieblingskünstler der vergangenen Jahre wählen.

Titelfoto: Bildmontage: (2)

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