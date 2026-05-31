So viele Besucher zog das Hutfestival in Chemnitz an

Chemnitz - Das Hutfestival lockte am Wochenende 62.000 Besucher in die Chemnitzer Innenstadt.

Das Duo Mika und Elena sorgte im Planschbecken für feuchtfröhliche Unterhaltung. © Kristin Schmidt

Zu den Publikumsmagneten gehörte unter anderem die Formation "Circus unARTiq". Die Künstler traten trotz eines gebrochenen Sprunggelenks von Artist Andreas Bartl auf, das er sich kurz vor Festivalbeginn zugezogen hatte.

Doch nicht nur auf den Bühnen gab es viel zu sehen. Wie jedes Jahr prägten zahlreiche kreative Hüte das Bild in der City.

Die neunjährige Amy präsentierte stolz ihre selbst gestaltete Kopfbedeckung, die sie am Donnerstagabend vor dem Schlafengehen mit viel Liebe verziert hatte.

Auch Karin Schröder (37) zählt zu den Hutfestival-Enthusiasten. Jahr für Jahr entwirft sie eine neue, außergewöhnliche Kopfbedeckung.

Diesmal entschied sie sich für einen Hut mit zahlreichen gehäkelten Blumen. "Dafür habe ich ungefähr ein bis zwei Wochen gebraucht", erzählt sie.

Auch das Wetter spielte weitgehend mit. Zwar sorgte ein kurzer, aber kräftiger Regenschauer am Sonntagmorgen für eine halbstündige Verzögerung des Programms, anschließend blieb es jedoch trocken.