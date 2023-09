Chemnitz: Raumkapsel im Kosmonautenzentrum wird komplett saniert und ausgebaut

Chemnitz - Es ist der Traum zahlloser Kids: einmal ins All fliegen!

"Sternis" steuern alte Raumkapsel: Zoe Klose (r.) und Elena Hertel von der AG Sternpersonal aus dem Kosmonautenzentrum. © Hendrik Schmidt/dpa

Das Kosmonautenzentrum im Chemnitzer Küchwald ist seit Generationen über die Region hinaus ein Begriff. Dort können zumindest die Gedanken fliegen. Damit das weiterhin möglich ist, wird das Herzstück des Zentrums, die Raumkapsel, technisch auf den neuesten Stand gebracht.



Bei der Raumkapsel für einen simulierten Weltraumflug sind seit Ende August die Schleusentüren dicht. Die alten Geräte sind raus, es wird umgebaut.

"Die Technik soll nicht nur moderner werden, wir wollen den Besuchern künftig auch ein interaktives Erlebnis bieten", sagt der Leiter des Kosmonautenzentrums, Stephan Claus (38). "Bald können die Besucher während des 'Flugs' in eine Forschungsstation umsteigen. Dort erledigen sie auch kleine Aufgaben."

Das alte Programm war - mit Unterbrechung in der Corona-Zeit - seit den 90er-Jahren gelaufen. Der Flugsimulator startete per Film aus Chemnitz in den Weltraum. Nach einer Runde im Orbit um die Erde ging es dann wieder zurück.