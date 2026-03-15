Chemnitzer Autohaus spendiert Hochbeete für Kitas

Chemnitz - Für die Kleinen gibt es bald Grünes: Unter dem Motto "Wurzeln schlagen. Zukunft bewegen" sollen zehn Chemnitzer Kitas mit Hochbeeten ausgestattet werden. Die Aktion soll Kindern den Umgang mit der Natur näherbringen.

Sebastian Köhler (39, l.) und Andreas Richter (61) freuen sich auf die Hochbeet-Aktion. © Autohaus an der Lutherkirche

Ideengeber für die Aktion ist das Autohaus an der Lutherkirche in Chemnitz: "Mit einem eigenen Hochbeet können Kinder spielerisch lernen, wie Pflanzen wachsen, wo unser Essen herkommt und wie wichtig ein bewusster Umgang mit der Natur ist."

Hierfür können sich Chemnitzer Kitas online bewerben.

Nachdem die Gewinner-Einrichtungen ausgelost wurden, sollen in Zusammenarbeit mit dem Gartenfachmarkt Richter und der Holzhandlung Weidauer die Kindergärten beliefert werden.

"Die Kinder sollen dann Verantwortung für die Hochbeete übernehmen bis zur Ernte", so Autohaus-Verkaufsleiter Sebastian Köhler (39).