Chemnitzer feiern TAG24-Sommerkino: "Wahnsinn, was hier auf die Beine gestellt wurde"

Chemnitz - Ein großer Erfolg: In den vergangenen Tagen fand das erste TAG24-Sommerkino in Chemnitz statt. Trotz des durchwachsenen Wetters ziehen die Veranstalter ein positives Fazit.

Das erste TAG24-Sommerkino in Chemnitz war ein großer Erfolg. Die Besucher waren begeistert. © Ralph Kunz

Am Donnerstag startete das Open-Air-Kino mit dem Kinderfilm "Einmal Mond und zurück" und lockte Groß und Klein an den Uferstrand.

Strand, Sonne und freier Eintritt: Drei großartige Voraussetzungen für einen schönen Kinoabend. Leider hielt das Wetter jedoch nicht immer durch.

Dennoch zeigen sich die Veranstalter zufrieden: "Gerade die Kinderfilme am Nachmittag wurden täglich sehr gut besucht", sagt TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke.

Auch die Abendfilme zogen zahlreiche Besucher an. "Der Höhepunkt war am Samstagabend der Film 'Top Gun' mit Tom Cruise", so Pentke.

Die Besucher zeigten sich begeistert vom TAG24-Sommerkino. "Wahnsinn, was hier auf die Beine gestellt wurde", hieß es aus dem Publikum.

Ein anderer Besucher sagte begeistert: "Es war so cool - Chemnitz braucht solche Veranstaltungen und speziell ein Sommerkino. Endlich mal eine Veranstaltung in der Innenstadt, die alle Altersgruppen gleichzeitig anspricht."