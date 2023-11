Chemnitzer Gastronom Dziuballa zu Gast im ZDF

Der Gastronom Uwe Dziuballa war in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu Gast und hat dabei auch über seine persönliche Situation in Chemnitz gesprochen.

Von Lena Plischke

Chemnitz - "Man weiß es immer besser. Aber ob man es wirklich besser machen würde, ist die zweite Frage." Der Chemnitzer Gastronom Uwe Dziuballa (58) war am Mittwochabend zu Gast in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz (54). Als Jude diskutierte er über den Nah-Ost-Konflikt und seine ganz persönliche Situation in Chemnitz.

Uwe Dziuballa (58) betreibt das jüdische Restaurant "Schalom". © Uwe Meinhold Während CDU-Politikerin Serap Güler (43), Student Yazan Abo Rahmie (20) und Journalistin Khola Maryam Hübsch (43) sich bisweilen einen Schlagabtausch lieferten, bewahrte der "Schalom"-Betreiber die Ruhe und drückte in aller Deutlichkeit aus: "Das Erste, was beim Krieg auf der Strecke bleibt, mal von den Wahrheiten abgesehen, ist die Menschlichkeit. Also mir fällt in der Geschichte der Kriege kein einziger ein, wo die Menschlichkeit gesiegt hat. Am Ende gibt es auf allen Seiten nur Verlierer." Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober wird auch sein Restaurant "Schalom" dauerhaft von Polizisten bewacht. Die Beamten gaben ihm zudem einen dringenden Rat: Damit seine Kippa nicht zu sehen ist, solle er besser mit Hut vor die Tür gehen. Dziuballas Verhältnis zu den Ordnungshütern sei entspannter geworden, sagte er im ZDF: "Wir haben seit 2018 wieder ein gutes kommunikatives Verhältnis zur Polizei. Wobei ich am liebsten gar keines hätte." Chemnitz Kultur & Leute Auf die Schlittschuhe, fertig, los! Winterfest auf der Eisbahn in Chemnitz Polizei mache sich schließlich nie gut vor einem Laden.

Das jüdische Restaurant "Schalom" steht seit dem Angriff der Hamas auf Israel wieder unter Polizeischutz. © Uwe Meinhold

Auch in Chemnitz ist die Solidarität für Israel groß. © Haertelpress/Harry Härtel

Uwe Dziuballa (58) war neben der Journalistin Khola Maryam Hübsch (43) am Mittwochabend zu Gast bei Markus Lanz (54). © ZDF/Markus Hertrich

Angst vor Übergriff ständiger Begleiter