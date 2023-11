Chemnitzer Industriemuseum sucht alte Leuchtreklamen

Chemnitz - In der Sonderausstellung " Chemnitz leuchtet!" können Besucher ab Dezember im Industriemuseum die Geschichte der Leuchtreklame in Augenschein nehmen. Dabei sind die Macher auch auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Ein ebenfalls vertrauter Anblick: Die "Humboldt-Buchhandlung" erstrahlte von 1961 bis ungefähr 2001. Insgesamt acht dieser Reklame-Züge können Besucher in der abgedunkelten Halle sehen. "Durch diese Ausstellung kommen die Gäste wirklich in die Nähe der Leuchtanlagen", so Kuratorin Anett Polig (52). Vorher konnten die Installationen nur aus der Distanz erblickt werden.

Im Raum der Sonderausstellung wird aktuell ein acht Meter hohes Gerüst installiert. "Erstmals wird in der Halle die komplette Höhe genutzt", so Museumsleiter Jürgen Kabus (42).

Der Weinmännchen-Werbung vom Rosenhof können Besucher in der Ausstellung ganz nah kommen. © Uwe Meinhold

Neben der Ausstellung der Reklame startet das Museum auch einen Appell: "Mit dem Aufruf 'Zeigt uns Euer leuchtendes Chemnitz!' wendet sich das Industriemuseum Chemnitz an alle, die Fotoschätze vom leuchtenden Karl-Marx-Stadt oder Chemnitz besitzen", so die Kultureinrichtung.

Es werden Fotos gesucht, die elektrisches Licht in Chemnitz von den 1960er-Jahren bis heute zeigen. Die Abbildungen werden digitalisiert und sollen in die Ausstellung eingebunden werden. Kuratorin Anett Polig: "Licht ist Emotion, Vergangenheit und Zukunft." Die Ausstellung beginnt am 1. Dezember und endet am 5. Mai 2024.

Wer Fotos besitzt, kann diese unter Angabe des Namens und Kontaktdaten senden an: chemnitz@saechsisches-industriemuseum.de.