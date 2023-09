Chemnitzer Lichterfestival war Mega-Erfolg: Fortsetzung im nächsten Jahr?

Chemnitz - Erhellung geglückt: Sieben Objekte in Chemnitz wurden im Rahmen des Lichterfestivals "Light our Vision" von Donnerstagabend bis Samstagabend angestrahlt. Das Fazit von Veranstaltern und Zuschauern ist eindeutig. Und die Macher blicken bereits auf das kommende Jahr.

Beleuchtete Stelzenläufer präsentierten sich auf dem Theaterplatz. © Imago

Viele Chemnitzer und Gäste ließen sich das Event auf dem Opernplatz, am "Nischel" und fünf weiteren Standorten nicht entgehen.

Eine Fortsetzung ist laut Veranstalterin Linda Hüttner sehr wahrscheinlich: "Wir haben schon coole Ideen. Das nächste Mal denken wir an eine Drohnen-Performance und an einen beleuchteten Flashmob", so die Architektin.

Wenn genug Geld gespendet wird, soll das nächste Lichterfestival bereits 2024 stattfinden - wieder Ende September.



Für das nächste Mal wird auch über eine Erweiterung der Veranstaltung nachgedacht: Um zwei Objekte soll "Light our Vision" ausgebaut werden - das Dorint Kongresshotel könnte dabei auch eine Rolle spielen.