Chemnitzer Modemarke Mutare übernimmt Pelzgeschäft Ahlefeld

Chemnitz - Wandel im Handel: Das 2022 vor dem Aus stehende Pelzgeschäft Ahlefeld ist in einer neuen Firma aufgegangen. Und der größte Handarbeitsladen der Stadt Chemnitz hat eine neue Bleibe.

Unter dem neuen Dach "Mutare Ahlefeld Design": Annette Ahlefeld (65) und Matthias Köhler (56) mit den Pelzmoden. © Ralph Kunz

Nach 79 Jahren sollte das Pelzgeschäft Ahlefeld in der Schmidtbank-Passage schließen. Keine Nachfolger. Doch Annette Ahlefeld (65) fand für das Traditionshaus eine neue Heimat - die Modemarke Mutare in der Paracelsusstraße.

Dessen Chef Matthias Köhler (56) stellte das "The C Atelier House" auf drei Beine: Mutare als hochwertige Modemarke für Damen und Herren, "The Coffee Jacket" für Jacken aus Kaffeesäcken und Mutare Ahlefeld Design für Pelze zum Anziehen oder als Decke.

Auch bei "Kathi Kunterbunt" gibt's Neuigkeiten. 2012 in Bernsdorf gegründet, zog Katharina Lehmann (35) über die Gustav-Adolf-Straße 2018 ins Sporthochhaus an der Theaterstraße. Nun ist die Ermafa-Passage neue Heimat.

Die Inhaberin: "Ohne Parkplätze und wegen der Treppen hatten gehbehinderte Kunden Probleme. Die sind an der Reichsstraße gelöst."