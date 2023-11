Chemnitzer Museum verwahrt Nachlass von Trainer-Ikone Jutta Müller

Kurator Peer Ehmke (60) verwahrt auch das besondere Handarbeits-Tischchen: Wenn es geöffnet wird, ertönt von einer Spieluhr die "Schicksalsmelodie". © Maik Börner

Das sportliche Erbe von Jutta Müller kam noch zu ihren Lebzeiten in die Obhut des Schloßbergmuseums.

"Als Gaby Seyfert ihre Mutter voriges Jahr nach Bernau holte und die Wohnung auflöste, wandte sie sich an die Kulturbürgermeisterin, weil so viele Dinge zur Sportgeschichte unserer Stadt gehören", sagt Kurator Peer Ehmke (60).

Die Plakette der Skating Hall of Fame in Colorado Springs, akribisch geführte Fotoalben, Akkreditierungsausweise unzähliger Wettkämpfe - all das verwahrte Jutta Müller in ihrem "Blauen Salon", wie ein Zimmer in ihrer Wohnung im 8. Stock einer Großplatte in der Parkstraße halb ehrfürchtig, halb scherzhaft genannt wurde.

"Die Möbel, die dort standen, waren die Gute Stube von Jutta Müllers Eltern gewesen, Sofa und Stühle haben blaue Bezüge. Das Zimmer war besonderen Gästen und Gelegenheiten vorbehalten", so Ehmke, der die Trainerin selbst seit 25 Jahren persönlich kannte.