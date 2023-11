02.11.2023 13:14 5.968 Trainer-Ikone Jutta Müller († 94) gestorben

Im Alter von 94 Jahren verstarb am heutigen Donnerstagvormittag in einem Pflegeheim in Bernau. Dort lebte sie seit 2022 in der Nähe ihrer Tochter Gaby Seyfert.

Von Sarah Müller

Chemnitz/Bernau – Sie war die berühmteste Eiskunstlauf-Trainerin der Welt und brachte Katarina Witt (57) zum Olympiagold. Am heutigen Donnerstagvormittag verstarb Jutta Müller († 94). Im Rahmen des Chemnitzer Eismärchens am 8. Dezember 2018 organisierte der Chemnitzer Eislauf Club eine Sonderveranstaltung anlässlich des 90. Geburtstages von Jutta Mueller († 94, r.). © Kristin Schmidt Wie zuerst der MDR am heutigen Donnerstag berichtete, verstarb sie in einem Pflegeheim im Alter von 94 Jahren. Dort lebte sie seit dem Sommer 2022, nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen ihre Heimatstadt Chemnitz verließ und in die Nähe ihrer Tochter Gaby Seyfert nach Bernau zog. Sie galt als strenge Trainerin, wobei der Erfolg ihrer Linie recht gab. Sie formte große Sportler auf dem Eis wie ihre Tochter Gaby, Jan Hoffmann, Anett Pötzsch und natürlich Katarina Witt. Insgesamt gewann sie mit ihren Schützlingen drei olympische Goldmedaillen, zehn Welt-, 18 Europa- und 42 DDR-Meistertitel. Damit ist Jutta Müller die erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt.

Witt und Müller verband eine besondere Bindung - obwohl oder gerade weil Kati ihre Trainerin bis zum Ende siezte. "Jeder fragt uns: 'Du sagst immer noch Sie?' Ja, das werde ich immer! Frau Müller ist für mich immer Frau Müller. Aus Respekt! Und trotzdem ist sie mir ganz nah", erinnerte sich Olympiasiegerin Katarina Witt anlässlich des 90. Ehrentages von Müller. Am 12. Dezember 2008 wurde sie anlässlich ihres 80. Geburtstages zur Ehrenbürgerin der Stadt Chemnitz ernannt.

Titelfoto: Kristin Schmidt