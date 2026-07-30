Premiere bei Chemnitzer Licht-Festival "Light our Vision": Congress-Hotel im Fokus

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Beim Chemnitzer Lichtkunstfestival "Light our Vision" vom 17. bis 19. September soll zum ersten Mal die Fassade des Congress-Hotels angestrahlt werden.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Mega-Ankündigung zur 4. Auflage des Chemnitzer Lichtkunstfestivals "Light our Vision": An drei Tagen im September soll zum ersten Mal die Fassade des ehemaligen Congress-Hotels in der Innenstadt in das Programm eingebunden werden.

Im vergangenen Jahr zog das Festival circa 86.000 Besucher in die Chemnitzer City.
Im vergangenen Jahr zog das Festival circa 86.000 Besucher in die Chemnitzer City.  © Kristin Schmidt

Laut Website trägt das Lichtkunstfestival 2026 den Namen "LOV SpotLIGHT" und läuft vom 17. bis 19. September.

Die komplette Fassade des 97 Meter hohen Hochhauses soll dabei laut Veranstalter "zur größten interaktiven Spielfläche des Landes" werden.

Das Publikum kann dann Klassiker wie zum Beispiel Snake, pac man spielen." Das Motto lautet "LICHT. SETZT.ZEICHEN".

Das ehemalige Congress Hotel in Chemnitz wird zum nächsten Light Our Vision-Lichtkunstfestival im Fokus stehen.
Das ehemalige Congress Hotel in Chemnitz wird zum nächsten Light Our Vision-Lichtkunstfestival im Fokus stehen.  © Ralph Kunz
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Neben dem ehemaligen Congress Hotel sollen auch Installationen an Orten und Gebäuden wie dem Düsseldorfer Platz, dem Jakobikirchplatz und an der Alten Post.

Im vergangenen Jahr zog das Festival circa 86.000 Besucher in die Chemnitzer City.

Titelfoto: Ralph Kunz

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