Chemnitzer Schauspielhaus macht wieder auf: Kunstfestival "Begehungen" befeuert Zukunfts-Debatte

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Am Freitag startet in Chemnitz das Kunstfestival "Begehungen" im Schauspielhaus. In den geschichtsträchtigen Räumen werden Werke von 20 Künstlern ausgestellt.

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Das Chemnitzer Schauspielhaus in der Zieschestraße öffnet nach jahrelanger Schließung am Freitag wieder für Besucher. Allerdings nur bis 5. Juli, und Theater gespielt wird auch nicht: Die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten füllt das Festival "Begehungen" mit Werken von mehr als 20 teils international renommierten Künstlern. Das Thema ist so treffend wie doppeldeutig: "In der Vorstellung".

Der Eintritt zum Festival befindet sich auf der Rückseite. Besucher sollen spüren, dass der Haupteingang zum Schauspielhaus verschlossen bleibt.
Der Eintritt zum Festival befindet sich auf der Rückseite. Besucher sollen spüren, dass der Haupteingang zum Schauspielhaus verschlossen bleibt.  © Ralph Kunz

Seit klar war, dass die geplante Sanierung des Gebäudes aus Kostengründen auf Eis liegt, bemühten sich die Festivalmacher um den Standort.

Im Herbst 2025 habe OB Sven Schulze (54, SPD) die Nutzung dann persönlich abgesegnet, berichtet "Begehungen"-Vorstand Matthias Döhler (49): "Damals war nicht absehbar, wie sehr das Thema eskaliert. Dass das Schauspiel generell infrage gestellt werden könnte, hätten wir uns nie vorstellen können."

Nun wollen die Festivalmacher nicht nur internationaler Kunst, unter anderem von der weltweit gefeierten KI-Kritikerin Hito Steyerl (60), sondern auch dem politischen Diskurs in der Chemnitzer Stadtgesellschaft eine Bühne bieten.

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Es gibt mehrere Diskussionsforen, bei denen die verschiedenen Positionen zu Wort kommen sollen. Auch ehemalige Schauspielhaus-Mitarbeiter sind eingeladen. Aber keine Bürgermeister:

"Wir sind ein Kunstfestival und keine politische Veranstaltung", so Döhler. "Außerdem finden wir, dass die Politiker schon genug geredet haben."

"Der Elefant im Raum" begrüßt die Gäste am Eingang.
"Der Elefant im Raum" begrüßt die Gäste am Eingang.  © Ralph Kunz
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Kuratorin Claudia Tittel (53, F.) zeigt einen ihrer Lieblingsorte: Diese Mecker-Ecke für Ossis stammt von der Zwickauer Künstlerin Jana Gunsthauser (52).
Kuratorin Claudia Tittel (53, F.) zeigt einen ihrer Lieblingsorte: Diese Mecker-Ecke für Ossis stammt von der Zwickauer Künstlerin Jana Gunsthauser (52).  © Ralph Kunz
"Begehungen"-Vorstand Matthias Döhler (49): Blick ins Innere des alten Schauspielhauses.
"Begehungen"-Vorstand Matthias Döhler (49): Blick ins Innere des alten Schauspielhauses.  © Ralph Kunz

Erstmals Eintritt bei "Begehungen"

Die Gesamtkosten von circa 200.000 Euro - weniger als die Hälfte im Vergleich zum Kulturhauptstadt-Jahr - sind diesmal nur zu einem Drittel mit Fördermitteln gedeckt, noch immer klafft eine Finanzierungslücke.

Darum kosten die "Begehungen" 23 Jahre nach der Gründung auch erstmals Eintritt: 10 Euro, mit Chemnitz-Pass 5 Euro, Kinder und Jugendliche weiterhin frei.

Das Festivalticket ist in den gesamten zwei Wochen gültig. Infos und Rahmenprogramm: www.begehungen-festival.de

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (3)

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