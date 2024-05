Chemnitzer Theater stellen Programm für Kulturhauptstadt-Saison vor: Das sind die Highlights 2025

Chemnitz - Die Spielzeit der Chemnitzer Theater neigt sich dem Ende zu, hinter den Kulissen wird bereits intensiv an der Saison 2024/25 gearbeitet. Am heutigen Donnerstag stellten Generalintendant Christoph Dittrich und die Chefs der einzelnen Sparten erste Höhepunke fürs Kulturhauptstadtjahr vor. Voller Vorfreude, trotz großer Geldsorgen.

Anspannung und Vorfreude: Generalintendant Christoph Dittrich (r.) und Operndirektor Jürgen Reitzler gestern bei der Vorstellung des Spielplans 2024/25. © Uwe Meinhold

Das Wichtigste zuerst: "Das Programm ist gesichert", sagte Christoph Dittrich. "Wegen der Tarifsteigerungen ist die finanzielle Lage wahnsinnig angespannt, aber wir werden 2025 bestreiten können."

Unklar ist hingegen, wie es mit dem Schauspielhaus weitergeht. Die Sanierungs-Kosten sind explodiert, die Finanzierung unklar. "Das hat uns schwer getroffen", räumt Dittrich ein.

"Als Interimslösung werden wir bis mindestens 2028 im Spinnbau bleiben." Um so lange durchzuhalten, seien für diesen Sommer mehrere Umbauten und Verbesserungen geplant.

Die Ticketpreise bleiben stabil und im sächsischen Vergleich recht günstig, lediglich Opernkarten werden um maximal 2 Euro teurer.

Apropos Oper: "Hoffmanns Erzählungen" von Offenbach feiern am 21. September Premiere - auf Deutsch! Am 16. November folgt Puccinis "La Bohème" - auf Italienisch. Zum Start ins Kulturhauptstadtjahr feiert die opulente Oper "Louise" des Franzosen Charpentier am 8. Februar 2025 Premiere.

Auf die angedachten 3 1/2 Stunden Länge und 26 Solorollen will Operndirektor Jürgen Reitzler verzichten: "Das würde uns in Chemnitz nicht guttun, wir versuchen es einzudampfen."

Auch spannend: Zur Premiere von Verdis Klassiker "La Traviata" (31. Mai 2025) wird erstmals der künftige Generalmusikdirektor Benjamin Reimers am Pult stehen.