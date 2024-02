Das sind die heimlichen Helden hinter den Kulissen des Chemnitzer Opernballs

Damit spielt Richter auf die Illuminationsstreifen an den Wänden an, die dieses Jahr im Bühnen- und Dinnerbereich ihre Premiere feiern. Mit der Aussage übertreibt er nicht: Auf den Streifen ist die Opernfassade zu sehen.

Beim Essen hat sich das alexxanders an das Thema des 20. Opernballs gehalten: "Simply the best". 893 Gäste werden an 103 Tischen im Bühnenbereich und in den Foyers sitzen.