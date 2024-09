Der Ruckzuck-Zeichner von Chemnitz: "Man ist schnell fertig"

Steffen Kraushaar (62, l.) beim Zeichnen von MOPO-Redakteur Robert Preuße. © Sven Gleisberg

Bereits früh entdeckte er künstlerisches Talent in sich: "Ich habe schon als Kind schnell gezeichnet", erzählt Steffen Kraushaar.

Nach der Schule arbeitete er 19 Jahre als Maler und Lackierer, 1998 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. "Irgendwann habe ich mir gesagt: 'Warum soll ich mit etwas Geld verdienen, was viele können, wenn du was kannst, was nur ganz wenige können?'".

Gezeichnet habe er schon immer. Nebenher hatte Kraushaar auch Kinderbücher illustriert, aber hauptberuflich konzentriert er sich vor allem auf das Zeichnen von Porträts.

Die Bilder werden in einer Zeit von rund fünf Minuten angefertigt - bis jetzt waren es über 100.000 Personen, die der Chemnitzer in der ganzen Republik porträtierte.