Diese Stars kommen 2025 nach Chemnitz

Rock-Legende Bryan Adams (65) kommt im August nach Chemnitz. © PR/MAWI concert GmbH

Ein absolutes Highlight steht am 6. August an: Rock-Legende Bryan Adams bringt seine "Roll With The Punches Tour" nach Chemnitz. Das Open-Air-Konzert auf der Küchwaldwiese verspricht unvergessliche Momente.

Nur wenige Tage später, am 10. August, übernimmt Sido dieselbe Bühne. Der Rapper feiert mit seinem Jubiläumskonzert "25 Jahre Sido" eine beachtliche Karriere und wird mit Sicherheit für ordentlich Stimmung sorgen.

Ostrock-Fans dürfen sich auf Karat freuen, die ihr 50-jähriges Jubiläum gleich zweimal in Chemnitz zelebrieren. Am 6. Juni spielt die Kultband im romantischen Ambiente des Wasserschlosses Klaffenbach.

Wer das verpasst, hat am 12. Dezember eine weitere Chance, wenn die Ostrocker in der Stadthalle auftreten.