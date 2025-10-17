Ein Fahrer, zwei Autos: ADAC-Slalom-Rennen in Chemnitz

Chemnitz - Motorengeheul, quietschende Reifen und jede Menge Benzin im Blut! Am Samstag feiert der "ADAC Syprin Slalom" seine Neuauflage in Altchemnitz . Ab 10 Uhr röhren knapp 50 Fahrer in ihren Boliden über das Asphalt-Areal am MetaWerk.

2024 hatte der ADAC Slalom in Altchemnitz Premiere. © Christin Franke

Einer steht besonders im Fokus: Paul Stöckel (31) vom gastgebenden Automobil- und Motorradclub (AMC).

Der sympathische Hobby-Rennfahrer bringt gleich zwei Autos an den Start: seinen flinken Suzuki Swift Sport ("meine Suzi") und den etwas wuchtigeren Nissan Sunny GTI.

Beide starten in verschiedenen Klassen. Paul darf damit achtmal aufs Gas drücken: jeweils ein Trainingslauf und drei Wertungsläufe pro Fahrzeug. Eine echte Konditionsnummer!

"Das ist für mich die perfekte Mischung aus Präzision und Adrenalin", sagt Paul. Klingt einfach? Mitnichten! Wer einen Pylon touchiert, kassiert drei Strafsekunden. Wird eine Aufgabe ausgelassen, scheppert's mit 15 Sekunden. Da hilft nur eins: Vollgas mit Feingefühl.