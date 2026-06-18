Sonderedition für Kunstfestival: Chemnitz bekommt ein neues Bier
Chemnitz - Diese Ehrung wäre nach dem Geschmack des Chemnitzer Ehrenbürgers!
Bei den "Begehungen" wird "Albiero" ausgeschenkt, eine auf 1600 Flaschen limitierte Sonderanfertigung der Brauerei Reichenbrand. Die süffige Hommage gilt dem langjährigen Schauspiel-Chef Hartwig Albiro (1931-2024).
Das Bier, ein Helles, wird während der Öffnungszeiten im ehemaligen Theater-Café verkauft.
"Man kann es sich natürlich auch als Andenken mit nach Hause nehmen", sagt Matthias Döhler (49).
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Unter Hartwig Albiro hatte sich Karl-Marx-Stadt in den 70er- und 80er-Jahren zu einem der wichtigsten Theaterstandorte der DDR entwickelt - mit späteren Stars wie Ulrich Mühe (†54), Corinna Harfouch (71) und Horst Krause (†83) im Ensemble.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)