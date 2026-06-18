Sonderedition für Kunstfestival: Chemnitz bekommt ein neues Bier

Chemnitz - Diese Ehrung wäre nach dem Geschmack des Chemnitzer Ehrenbürgers !

Das Bier ist eine Hommage an den langjährigen Schauspiel-Chef Hartwig Albiro (1931-2024). © Ralph Kunz

Bei den "Begehungen" wird "Albiero" ausgeschenkt, eine auf 1600 Flaschen limitierte Sonderanfertigung der Brauerei Reichenbrand. Die süffige Hommage gilt dem langjährigen Schauspiel-Chef Hartwig Albiro (1931-2024).

Das Bier, ein Helles, wird während der Öffnungszeiten im ehemaligen Theater-Café verkauft.

"Man kann es sich natürlich auch als Andenken mit nach Hause nehmen", sagt Matthias Döhler (49).