Sonderedition für Kunstfestival: Chemnitz bekommt ein neues Bier

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Während des Kunstfestivals "Begehungen" gibt es in Chemnitz ein neues Bier. Als Hommage an den Ex-Schauspiel-Chef Hartwig Albiro wird "Albiero" ausgeschenkt.

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Diese Ehrung wäre nach dem Geschmack des Chemnitzer Ehrenbürgers!

Das Bier ist eine Hommage an den langjährigen Schauspiel-Chef Hartwig Albiro (1931-2024).
Das Bier ist eine Hommage an den langjährigen Schauspiel-Chef Hartwig Albiro (1931-2024).  © Ralph Kunz

Bei den "Begehungen" wird "Albiero" ausgeschenkt, eine auf 1600 Flaschen limitierte Sonderanfertigung der Brauerei Reichenbrand. Die süffige Hommage gilt dem langjährigen Schauspiel-Chef Hartwig Albiro (1931-2024).

Das Bier, ein Helles, wird während der Öffnungszeiten im ehemaligen Theater-Café verkauft.

"Man kann es sich natürlich auch als Andenken mit nach Hause nehmen", sagt Matthias Döhler (49).

Chemnitz: 100. Geburtstag von Ehrenbürger Carl Horst Hahn: So feiert Chemnitz seine VW-Legende
Chemnitz Kultur & Leute 100. Geburtstag von Ehrenbürger Carl Horst Hahn: So feiert Chemnitz seine VW-Legende

Matthias Döhler (49) mit einem "Albiero". Die Sonderedition ist auf 1600 Flaschen begrenzt.
Matthias Döhler (49) mit einem "Albiero". Die Sonderedition ist auf 1600 Flaschen begrenzt.  © Ralph Kunz
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Unter Hartwig Albiro hatte sich Karl-Marx-Stadt in den 70er- und 80er-Jahren zu einem der wichtigsten Theaterstandorte der DDR entwickelt - mit späteren Stars wie Ulrich Mühe (†54), Corinna Harfouch (71) und Horst Krause (†83) im Ensemble.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Kultur & Leute: