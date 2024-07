Geheimnisvolle gelbe Sterne in Sachsens Innenstädten: Doch wer steckt dahinter?

Chemnitz - Chemnitz sieht Sterne! Eigentlich hängen sie in lauen Sommernächten am Himmel und laden zum Beobachten ein. In Chemnitz und Umgebung gibt es seit einiger Zeit gelbe Sterne, die als Graffiti im Stadtgebiet verteilt sind.

Mike Weber (49) hat bereits viele Sterne in Chemnitz entdeckt und postet sie auf seinem Instagram-Account. © Kristin Schmidt

Im Internet bricht dazu gerade ein regelrechter Hype aus. Vor allem die Suche nach dem Künstler beschäftigt die Menschen. Mike Weber (49), Betreiber des Instagram-Accounts "Zuhause in Chemnitz" mit mehr als 5000 Followern, wurde Mitte Mai auf die Sterne aufmerksam.

Jemand postete in der Facebook-Gruppe "Chemnitz LIVE" ein Foto davon. Danach ging er selbst auf Sternensuche in der City. "Viele Chemnitzer beteiligten sich daran, und so wurden in kurzer Zeit immer mehr Sterne gefunden", so Weber.

Das Motiv ist im gesamten Stadtgebiet verteilt. Auch in Leipzig, Döbeln und Limbach-Oberfrohna wurde es bereits gesichtet.

Seit Juni gibt es bei Instagram den Account von Marco Kreller (31) "littlehappyyellowstar", der sich an der Jagd auch beteiligt. "Bis jetzt habe ich etwa 100 bis 150 Sterne gesammelt", meint Kreller.