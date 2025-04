Kampf um die Quiz-Krone: Zwei Chemnitzerinnen spielen bei "The Floor" um 100.000 Euro

Chemnitz – Die Strategie-Quiz-Show "The Floor" auf SAT.1 mit Matthias Opdenhövel (54) geht in die zweite Runde. Mit dabei sind auch Radiomoderatorin Nicole (34) und Heilpädagogin Simone (57) aus Chemnitz .

Die 34-Jährige selbst liebt es zu quizzen. "Es ging bereits als Kind mit 'Wer wird Millionär' los." Während der Studienzeit nahm sie an unzähligen Kneipen-Quizzen teil. "Alles, was ich nicht weiß, muss ich sofort googeln", schmunzelt Nicole, die von ihren Freunden "Quiz-Nerd" genannt wird.

Die beiden Frauen kannten sich im Vorfeld nicht, erzählte Nicole in einem Gespräch mit TAG24 . Sie wollten beide mit dem Flixbus in die Niederlande zur Aufzeichnung fahren.

100 Kandidaten treten bei "The Floor" gegeneinander an. © Joyn/Willi Weber

Bei "The Floor" stehen 100 Kandidaten auf einem LED-Feld und kämpfen in 100 Kategorien um 100.000 Euro. Dabei wird jedem Kandidaten ein Thema zugewiesen.

"Wir konnten im Vorfeld mehrere Themenbereiche nennen, die uns liegen." Am Ende entschied die Produktion aber darüber.

Nicole bekam die Rubrik "Redewendungen & Sprüche" – und war damit sehr zufrieden. Alternativ hätte sie sich aber auch über die Themen Promis, Musik oder Politik gefreut. Ihre Chemnitzer Mitstreiterin zog das Los "Zutaten".

Runde für Runde treten Kandidaten im Quiz-Duell an und müssen Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten. Dabei haben sie jedoch die Zeit im Nacken. Jeder hat 45 Sekunden. Wer am Ende noch Zeit auf der Uhr hat, gewinnt. Der Gewinner übernimmt dann das Feld des Gegners und entscheidet, ob er eine weitere Runde spielt oder sich zurück auf den "Floor" stellt.

In der neuen Staffel gibt es auch zwei Neuerungen. Kandidaten können sich Zusatzsekunden erspielen, indem sie drei Quiz-Duelle in Folge gewinnen. Außerdem treten am Ende jeder Folge die zwei Kandidaten mit den meisten erspielten Feldern in einem zusätzlichen Zweikampf um den Tagesgewinn von 5000 Euro an.

"Durch die Veränderungen wird die Show extrem spannend, weil die Kandidaten noch mehr zum Zocken animiert werden", so Moderator Matthias Opdenhövel.