Kinder, wie die Zeit vergeht ... Filmfest Schlingel wird schon 30

Chemnitz - Das Filmfestival Schlingel gehört in Chemnitz zum Inventar - und strahlt dabei so weit wie kaum eine andere Institution der Stadt: als Kulturereignis, Aushängeschild, Bühne für die Jüngsten.

Festivaldirektor Michael Harbauer (55) freut sich auf die Jubiläumsausgabe des Schlingel-Filmfestivals. © Kristin Schmidt

Aktuell sucht das Filmfest nach den schönsten Leinwandgeschichten für die Jubiläumsausgabe im Oktober. Dabei hätte sich vor 30 Jahren niemand träumen lassen, wie ein improvisiertes Kinowochenende für Kinder zum größten internationalen Kinderfilmfest Deutschlands heranwächst.

Die filmreife Erfolgsstory von Schlingel beginnt mit einem Ende. Anfang der 1990er-Jahre machten in Chemnitz immer mehr Kinos dicht. Als nur noch das Metropol übrig war, grauste es den Kinofan und heutigen Festivaldirektor Michael Harbauer (55): "Als Kind bin ich jeden Samstag ins Kino gegangen. Ich wollte, dass auch den Kindern künftiger Generationen diese ganz eigene Welt erhalten bleibt."



Harbauer machte sich mit Mitstreitern der Chemnitzer Filmwerkstatt auf den Weg zur Küchwaldbühne, deren Wiedererweckung noch in weiter Ferne lag, und barg dort ungenutzte Filmvorführgeräte. "Das war unsere Technik für das erste Schlingelfestival 1996 im Haus Einheit. Wir hatten ein Budget von 4000 Mark und zeigten eine bunte Mischung: Puppentrickfilme der DEFA, aber auch schon internationale Kinderfilme."

Was sich hinter den Kulissen abspielte, bekamen die 700 Besucher nicht mit. Weil im Saal an beiden Vorabenden Konzerte von Nena und "Die Ärzte" stattfanden, wurde das Filmfest zur logistischen Herausforderung: "Wir haben ab nachts um 2 Uhr die Räume geputzt, umgeräumt und früh 10 Uhr die Kinder begrüßt. Und am nächsten Tag noch einmal", erinnert sich Harbauer.