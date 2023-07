Lederhose und Dirndl raus, die Chemnitzer Wooosn kommt!

Chemnitz - Wenn der Satz "Je schlechter die Generalprobe, desto besser die Premiere" stimmt, dann wird die 11. Wooosn am Chemnitzer Uferstrand ein gigantischer Erfolg. Den Fassanstich am Mittwochmittag in der Galeria Kaufhof versemmelten "Wooosn"-Wirt Henrik Bonesky (45) und Kaufhof-Geschäftsführer Torsten Dunkelmann (49).