Lichterfestival gewinnt Preis! Chemnitz punktet erneut bei Innenstadt-Wettbewerb

Zum Lichterfestival 'Light Our Vision' wurden im September sieben Objekte angestrahlt, darunter auch der "Nischel". © Uwe Meinhold

Wie die Stadt mitteilte, überzeugte in diesem Jahr der Projektbeitrag "Lichterfestival Chemnitz 'Light Our Vision' - Chemnitz zeigt sich im neuen Licht" die Jury. Sieben Objekte in Chemnitz wurden an drei Abenden im September angestrahlt.

Das Projekt belegte den 3. Platz in dem Wettbewerb und bekommt ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro.

Die erste Auflage war ein Mega-Erfolg, das Festival erstreckte sich vom Düsseldorfer Platz durch den Stadthallenpark über die Brückenstraße, weiter zum SIB-Gebäude hinter dem Karl-Marx-Monument und den dahinterliegenden Parkplatz bis hin zum Theaterplatz und Hauptbahnhof.

"Durch das Lichterfest wurde die Brückenstraße verkehrsberuhigt und die Vision einer Flaniermeile von der Innenstadt über Theaterplatz bis zum Brühl und Bahnhof erlebbar", heißt es weiter von der Stadt.

Das Lichterfestival soll auch im kommenden Jahr stattfinden, dann soll es sogar über vier Tage gehen. Geplant ist es konkret vom 25. bis 28. September 2024.