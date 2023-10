Rückmeldung sogar aus Hamburg: So geht es mit dem Chemnitzer Lichterfestival weiter

Auch die farbige Verwandlung des Roten Turms begeisterte die Zuschauer. © imago/Sylvio Dittrich

"Es war interessant, von wo die Menschen überall kamen. Wir haben Rückmeldungen aus Bielefeld, Hamburg, Zwickau. Das ist großartig", so Claudia Fischer, Vertreterin des Organisationsvereins "Baukultur für Chemnitz e.V.".

Ihre Mitstreiterin Linda Hüttner schätzt die positive Stimmung, die "Light our Vision" in die City brachte: "Das Festival hat Menschen von jung bis alt in die Innenstadt gebracht, die selten bis nie dort sind. Auch dass die Menschen überall geklatscht haben, war toll."

Manuel Grießbach von der Chemnitzer Wirtschaftsförderungsgesellschaft lobte: "Orte, die sonst nachts in Chemnitz gemieden werden, wurden mit Leben, Licht und Freude gefüllt."

Bereits jetzt gebe es feste Sponsorenzusagen für das kommende Jahr, so die Veranstalter. Sie teilen mit: "Geplant ist das zweite Lichterfestival dann vier Abende lang, vom 25. bis 28. September 2024."