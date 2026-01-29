Lust auf einen Picasso? Bitte Geld mitbringen!

Chemnitz - Picasso in Chemnitz ? Ja, aber nur kurz: Bis zum 14. Februar hängt eine Original-Grafik des Künstlers in der Galerie Schmidt-Rottluff.

Die Grafik kann zwischen vielen anderen Kunstwerken bestaunt werden. © Ralph Kunz

Bei dem Werk handelt es sich um eine Radierung auf Büttenpapier mit Handsignatur von Pablo Picasso (1881-1973). Dass das Werk überhaupt nach Chemnitz gekommen ist, geht auf einen Kontakt zurück, den Galerist Benedikt Preis (36) im Kulturhauptstadtjahr knüpfte. "Der Kunstfreund hat sich dann gemeldet und uns beauftragt, den Picasso zu veräußern", erzählt er.

Zwei weitere der Grafiken haben Preis und sein Team auf dem Kunstmarkt gefunden. Der Höchstpreis für eine davon läge bei etwa 40.000 US-Dollar (circa 33.500 Euro). Das Exemplar in der Galerie kostet 18.500 Euro - "kein Schnäppchen, aber im Vergleich geht es", so Preis.

Interessenten gibt es schon mehrere - unter anderem aus Spanien. "Ich bin überrascht, dass der Picasso um die Welt geht." Der zukünftige Käufer darf den Picasso nach dem 14. Februar mitnehmen.

Falls sich bis dahin kein Käufer findet, kommt das Werk an einen besonderen Ort zur Aufbewahrung - "den ich aber nicht verraten darf".