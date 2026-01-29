 545

Lust auf einen Picasso? Bitte Geld mitbringen!

In der Galerie Schmidt-Rottluff in Chemnitz ist zurzeit ein Picasso zu sehen. Das Kunstwerk kann auch gekauft werden.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Picasso in Chemnitz? Ja, aber nur kurz: Bis zum 14. Februar hängt eine Original-Grafik des Künstlers in der Galerie Schmidt-Rottluff.

Die Grafik kann zwischen vielen anderen Kunstwerken bestaunt werden.
Die Grafik kann zwischen vielen anderen Kunstwerken bestaunt werden.  © Ralph Kunz

Bei dem Werk handelt es sich um eine Radierung auf Büttenpapier mit Handsignatur von Pablo Picasso (1881-1973). Dass das Werk überhaupt nach Chemnitz gekommen ist, geht auf einen Kontakt zurück, den Galerist Benedikt Preis (36) im Kulturhauptstadtjahr knüpfte. "Der Kunstfreund hat sich dann gemeldet und uns beauftragt, den Picasso zu veräußern", erzählt er.

Zwei weitere der Grafiken haben Preis und sein Team auf dem Kunstmarkt gefunden. Der Höchstpreis für eine davon läge bei etwa 40.000 US-Dollar (circa 33.500 Euro). Das Exemplar in der Galerie kostet 18.500 Euro - "kein Schnäppchen, aber im Vergleich geht es", so Preis.

Interessenten gibt es schon mehrere - unter anderem aus Spanien. "Ich bin überrascht, dass der Picasso um die Welt geht." Der zukünftige Käufer darf den Picasso nach dem 14. Februar mitnehmen.

Falls sich bis dahin kein Käufer findet, kommt das Werk an einen besonderen Ort zur Aufbewahrung - "den ich aber nicht verraten darf".

Ein Kunstfreund bat die Galerie, den Picasso auszustellen.
Ein Kunstfreund bat die Galerie, den Picasso auszustellen.  © Ralph Kunz

Picasso-Werk wird besonders bewacht

Galerist Benedikt Preis (36) zeigt den Picasso.
Galerist Benedikt Preis (36) zeigt den Picasso.  © Ralph Kunz

Im Hinblick auf die Sicherheit in der Innenstadt, besonders den Banküberfall in der Inneren Klosterstraße, habe das Galerie-Team überlegt, ob es die Grafik überhaupt ausstellt.

"Aber wir wollen Kunst sichtbar machen", sagt Preis. Während der Ausstellungszeit ist das Werk besonders gesichert: "Es ist so positioniert, dass die Kamera direkt darauf zeigt."

Zudem sind immer zwei Leute des Teams im Ausstellungsraum.

"Der Picasso ist auch angebunden, damit man ihn nicht einfach so herausträgt."

